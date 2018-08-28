بهذه المزايا.. Pixel 3 من قوقل ينافس أيفون X

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تستعد شركة قوقل لطرح هاتفها الذكي القادم خلال الأشهر القلية المقبلة، وذلك بعد أن يتم الكشف عنه بصفة رسمية في أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بالكشف عن هواتف Pixel 3 و Pixel 3 XL الذكية في التاسع من أكتوبر المقبل، وذلك حسب ما قالته شبكة بلومبيرغ الأميركية.

وعلى عكس السنوات السابقة، سيتم طرح الأجهزة في حدث إطلاق بمدينة نيويورك، بدلاً من سان فرانسيسكو مثلما فعلت قوقل في الماضي.

ومن المقرر أن تطرح قوقل هواتفها الذكية Pixel 3 و Pixel 3 XL بعد أشهر من عرضها في أكتوبر المقبل.

ومن جانبها، كشفت بعض التقارير أن هاتف Pixel 3 XL من المحتمل أن يتضمن مساحة تشغيل أسفل الشاشة، وذلك على غرار ما قامت به شركة أبل الأميركية في هاتفها الذكي الشهير أيفون X.

وتوضح التسريبات غير المثبتة حتى الآن أن هاتف Pixel 3 سيكون مصحوبًا بزر تشغيل برتقالي اللون على الجانب الأيمن من الجهاز، بالإضافة إلى كاميرا خلفية أحادية العدسة، وكاميرا أمامية مزدوجة، ومكبرات صوت استريو.