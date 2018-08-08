بوغبا .. عازم على الانتقام من شياطين إنجلترا

المواطن - محمد سمعه

شعر الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحزن الشديد بسبب المعاملة السيئة التي يتعامل بها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو معه في الفترة الأخيرة.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بوغبا، عرض موكله على نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حال رحل بوغبا عن صفوف مانشستر يونايتد، فستكون المرة الثانية والتي يُفرط اليونايتد في بوغبا، بعدما سبق للشياطين الحمر التفريط في اللاعب الأسمر في عام 2012 بالمجان لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وينوي بوغبا الرحيل عن مانشستر يونايتد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، مع وجود خطة وإصرار لديه على الانتقام من الشياطين الحمر، عن طريق التتويح بالبطولات مثل دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في حال انتقل للنادي الكتالوني.

ومن المنتظر أن يتقاضى بوغبا راتباً سنوياً قدره 20 مليون يورو في حال أتم انتقاله للبارسا لمدة خمس سنوات.

تُوج بوغبا مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم عام 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية أمام منتخب كرواتيا، في لقاء كان انتهى بفوز منتخب فرنسا برباعية مقابل هدفين.

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع صفقات قوية من أجل المنافسة على البطولات ومحاولة التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

تعاقد برشلونة خلال الفترة الماضية مع اللاعب التشيلي أرتورو فيدال من صفوف بايرن ميونيخ الألماني.