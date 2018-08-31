بوليوود تدخل السينما السعودية بفيلم GOLD .. هذه قصته 

المواطن - واس

انتهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مؤخرًا من تصنيف فيلم “GOLD” وفقًا للتصنيف السعودي للأفلام الذي أعدته الهيئة، ليكون بذلك أول فيلم من بوليوود يعرض على شاشات السينما السعودية، صانعًا بداية تحد ومنافسة فعلية لأفلام هوليوود التي تتصدر القائمة كأكثر الأفلام عرضًا وإقبالًا في شباك التذاكر السعودي.

ويحكي فيلم “GOLD” حصول الهند على أول ميدالية ذهبية في أولمبياد عام 1948م، كما يعد الفيلم الذي أنتج في العام الحالي 2018م من أحدث إنتاجات بوليوود التي تعد أكبر صناعة سينمائية عالميًّا من حيث عدد الأفلام المنتجة سنويًّا، متفوقة على هوليوود بمقدار الضعف.

وأوضح المشرف على قطاع السينما ومدير المصنفات المهندس محمد عبيدالله أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قامت بتصنيف ما يزيد على الخمسين فيلمًا منذ افتتاح السينما في إبريل 2018م، مرحبًا بجميع الأفلام من كل أنحاء العالم، بما يثري الحضور السينمائي في دور العرض السعودية.