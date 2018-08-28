بيانات عبير غير متطابقة في حساب المواطن .. هنا الحل

المواطن -الرياض

أكد حساب المواطن أنه في حالة رفض الأهلية بسبب عدم تطابق البيانات المقدمة من الشخص مع البيانات الرسمية فيمكنه في هذه الحالة تقديم اعتراض عبر الطرق المعتادة.

وردت خدمة العملاء على استفسار مواطنة تدعى عبير تم رفض طلبها بسبب عدم تطابق البيانات كما رفضت الأحوال إعطاءها البرنت الذي يثبت ذلك بدون خطاب من حساب المواطن بالقول: في حال كان سبب عدم الأهلية، وثائق المتقدم الرئيسي لم تتطابق مع سجلات الأحوال المدنية، أو وثائق التابع لم تتطابق مع سجلات الأحوال المدنية، بإمكانك تقديم اعتراض فقط من “قائمة دراسة الأهلية”.

وأشار حساب المواطن إلى أنه لا يمكنه منح المواطنة خطابًا موجها للأحوال المدنية لأنه لا يوجه خطابات لأية جهة حكومية.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في دورة الدفع العاشرة في العاشر من شهر سبتمبر فيما تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الحادية عشرة حتى ذلك التاريخ.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.