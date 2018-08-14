بيتكوين تخسر 21 مليار دولار من قيمتها السوقية في 10 أيام

بيتكوين تخسر 21 مليار دولار من قيمتها السوقية في 10 أيام

2018/08/14
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

انخفضت عملة بيتكوين الرقمية في التعاملات إلى أقل من 6 آلاف دولار، لتواصل فقد مكاسبها التي وصلت لها العام الماضي.

وهبطت العملة الأشهر نحو 6% خلال تعاملات أمس، إلى 5991 دولارًا للوحدة الواحدة، في حين تراجعت 14.56% في أسبوع.

وبلغت قيمة تداولات بيتكوين خلال تعاملات أمس نحو 5.45 مليار دولار.

وخسرت بيتكوين نحو 21 مليار دولار من قيمتها السوقية في 10 أيام، حيث بلغت أمس نحو 104 مليارات دولار، مقارنة بـ125 مليار دولار يوم 4 أغسطس الجاري.


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