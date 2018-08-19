بيراميدز يعود من بعيد ويهزم الوحدة وديًّا في الوقت القاتل

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي بيراميدز المصري من الفوز على نادي الوحدة بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة ودية أقيمت في جمهورية مصر العربية، في ظل استعدادات الفريقين للمباريات المقبلة.

ويذكر أن مباراة بيراميدز والوحدة كانت أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة، حيث أجرى الفريقان العديد من التغييرات على التشكيل الأساسي خلال المباراة.

وضغط نادي بيراميدز بقوة منذ الشوط الأول، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

تمكن نادي الوحدة من هجمة عنترية من تسجيل الهدف الأول له في شباك نادي بيراميدز في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء عبر اللاعب ماركوس جيلرمي.

ظل نادي بيراميدز يضغط بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن المدافع علي جبر من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الثانية والثلاثين عبر ضربة رأسية متقنة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والوحدة بالتعادل الإيجابي في مباراة مقامة على ملعب الدفاع الجوي.

وفي الشوط الثاني هدأ الأداء بين الفريقين قليلًا مع عدم وجود محاولات هجومية خطيرة تُذكر من قبل الفريقين.

تمكن نادي بيراميدز بعد ذلك من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني عبر راسية متقنة من مدافعه حمادة طلبة.

يذكر أن بيراميدز سيواجه نادي الداخلية يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.