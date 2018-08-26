بيراميدز يفلت من كمين الداخلية ويُزاحم الأهلي على صدارة الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي بيراميدز من الفوز على حساب ضيفه الداخلية بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي كبير من نادي بيراميدز، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة، ولكن التركيز الدفاعي لفريق الداخلية منع بيراميدز من تسجيل أول أهدافه خلال أول 15 دقيقة من المباراة.

ولم ينجح نادي الداخلية في الظهور هجوميًّا خلال المباراة، حيث كانت نسبة الاستحواذ بصورة كبيرة تسير في صالح نادي بيراميدز.

تمكن نادي بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة عبر اللاعب ماركوس كينو في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والداخلية بتقدم الأول بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة بيراميدز والداخلية بضغط هجومي كبير من الأخير، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل حيث تمكن نادي الداخلية من تسجيل الهدف الأول له وهدف التعادل عبر اللاعب إسلام جابر في الدقيقة الخمسين بطريقة أكثر من رائعة.

بعد هدف التعادل والذي سجله نادي الداخلية، هبط أداء الفريق العسكري مما أعطى الفرصة لنادي بيراميدز، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني.

تمكن المدافع علي جبر من إضافة الهدف الثاني لنادي بيراميدز في الدقيقة السابعة والثمانين بضربة رأسية جميلة.

ومن هجمة مرتدة سريعة ونُفذت بإتقان من اللاعب كارلوس إدواردو، سجل اللاعب محمد مجدي أفشة الهدف الثالث لنادي بيراميدز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد بيراميدز بعد الفوز 10 نقاط ليزاحم الأهلي على صدارة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 4 جولات.