تجاوبًا مع “المواطن”.. بلدية رجال ألمع توضح موقفها من مشروع سفلتة قرية الأهمال

المواطن - سعيد آل هطلاء - رجال ألمع

تفاعلت بلدية رجال ألمع مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “بالفيديو.. مواطن يوثق سوء تنفيذ السفلتة في أهمال رجال ألمع ويطالب بمحاسبة المقصرين”.

وأكد مدير الشؤون الفنية المكلف، صالح محمد آل عواض، أن العمل لا زال جاريًا في هذه القرية، والأمر يتم متابعته من قبل المختصين بالبلدية.

وأوضح أنه سبق مخاطبة المقاول بذلك، ولن يتم استلام أي أعمال غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية أو صرف مستحقاتها للمقاول المنفذ.