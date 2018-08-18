تحالف ثلاثي لتوعية 10 آلاف حاج في مطار الملك فهد الدولي

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام توعية 10 آلاف حاج، عبر برنامج “مشاعر”، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالشرقية.

وقال تركي الجعويني، الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام: إن مطار الملك فهد قدم سلسلة من الخدمات بالإضافة إلى تطبيق بعض الإجراءات، والتي تشمل آلية مخصصة للتعامل مع رحلات الطيران الناقلة للحجاج وطريقة استقبالهم والعناية بصحتهم وتوعيتهم بالشعائر والمناسك، وذلك من خلال توفير منطقة مخصصة لاستكمال إجراءات الدخول والمغادرة، الأمر الذي تسعى من خلاله “مطارات الدمام” إلى تسريع إجراءات التفويج إلى المشاعر المقدسة.

وأكد أنه في سبيل توفير أعلى مستويات الراحة لحجاج بيت الله الحرام، حرصت “مطارات الدمام” على التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمطار، والتي تبذل جهودًا كبيرة لتذليل العقبات في سبيل توفير هذه الخدمات والتي تتضمن تواجد فريق طبي مجهز بجميع الأدوات اللازمة للحالات الطارئة، وتوفير منطقة مخصصة لضيافة الحجاج، وإهدائه باقة متكاملة تحتوي على مستحضرات طبية ووقائية، بالإضافة إلى كتيبات تعريفية بمناسك الحج.

وبالتزامن أقامت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية فعالية أطلقت عليها “الحج بصحة” أمس الأول بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وتم فيها توزيع حقائب تحتوي على مطويات توعوية للحجاج عن الأمراض التي من الممكن أن تصيبهم خلال أدائهم فريضة الحج، بالإضافة إلى معقمات لليدين ومقتنيات أخرى.

وقال عمر الوطبان الدويش، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية: نحمد الله عز وجل على أن جعل هذه البلاد المباركة تقوم بخدمة الحرمين الشريفين وحجاجه وزواره، كيف لا وإمامنا وقائدنا يسمى خادم الحرمين الشريفين، ونسعد من هذا التعاون البناء والمثمر مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتوعية الحجاج صحيًّا ليؤدوا مناسك الحج ولديهم خلفية صحية عن الأمراض السارية أو الأمراض التي قد تتفشى في الحج وسبل الوقاية منها، مقدمًا شكره لإدارة المطار على التنسيق لإقامة هذه الفعالية.

وأشار الدويش إلى أن عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجه الفرع بخدمة الحجاج فيما يخصه وعبر المنافذ والبرية والبحرية والجوية بالمنطقة الشرقية “منفذ البطحاء ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ الرقعي ومنفذ مطار الملك فهد الدولي بالدمام”، حيث نلاحظ أن هناك سرعة في تشكيل الفرق مع ضيق الوقت، وقد حققنا مع الإدارات الأخرى إنجازات متوالية عبر الوزارة وهناك نقلات نوعية وخطط مستقبلية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ستكون ذات جدوى مضاعفة في المستقبل.

ومن جانبه، أكد مطلق الجلعود، مدير التواصل والعلاقات العامة بصحة الشرقية، أن الفعالية تستهدف 10 آلاف حاج، وقد وزعت عليهم حقائب تحتوي مطويات ترشدهم إلى سبل الوقاية من الأمراض التي قد تصيبهم خلال فترة حجهم، متمنيًا للحجاج السلامة خلال فترة أدائهم لمناسك الحج.