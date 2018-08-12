تحديثات جديدة تعطل خدمة العملاء في حساب المواطن مؤقتًا

المواطن - الرياض

توقف حساب خدمة العملاء على تويتر في برنامج حساب المواطن عن الرد على رسائل واستفسارات المواطنين بسبب بعض التحديثات الجديدة التي لم يسمها.

وقال حساب خدمة العملاء عبر تويتر : عملاؤنا الكرام: نقدم لكم اعتذارنا عن خدمتكم من خلال حساب خدمة العملاء حاليا، نظراً لإجراء بعض التحديثات الجديدة في نظام التواصل، ويمكننا تقديم خدماتنا لكم عبر هاتف خدمة العملاء على الرقم : 19912.

وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم الخميس الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة التاسعة من قيمة الدعم لشهر أغسطس الجاري، و7 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وشملت فعة شهر أغسطس 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.4 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 48% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل .

وبيَّنت الأرقام أن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات التسع حوالي الـ 20 مليار ريال.

إلى ذلك يواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الحادية عشرة والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).