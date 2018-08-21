ترامب: إذا أراد روحاني لقائي فهذا جيد ولو رفض فلا أكترث

ترامب: إذا أراد روحاني لقائي فهذا جيد ولو رفض فلا أكترث

2018/08/21
الساعة 12:09 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الإدارة الأميركية لم تتواصل مع إيران بخصوص محادثات محتملة، متابعًا أنه إذا أراد روحاني أن يلتقيه فهذا جيد، وإذا رفض فلا يكترث.

وفي سياق آخر، شدد ترامب خلال مقابلة مع “رويترز”، على أن لا تنازلات لتركيا للإفراج عن القس الأميركي.

وتابع أن من المؤسف ما تقوم به تركيا؛ لأنهم يرتكبون خطأً فادحًا.

وتابع ترامب: “سنبحث رفع العقوبات عن روسيا إذا تعاونت حول سوريا وأوكرانيا”.


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