ترامب يتهم هذه الدولة باختراق الرسائل السرية لهيلاري كلينتون

ترامب يتهم هذه الدولة باختراق الرسائل السرية لهيلاري كلينتون

2018/08/29
الساعة 10:45 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الصين اخترقت رسائل البريد الإلكتروني السرية للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.

وكتب دونالد ترامب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “اخترقت الصين الرسائل الإلكترونية السرية لهيلاري كلينتون. الخطوة التالية ستكون أفضل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل”.

وكان قراصنة اخترقوا الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، في يوليو 2016، ضمن هجوم إلكتروني كبير ضد مؤسسات الحزب الديمقراطي.

 


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