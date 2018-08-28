تريد الانفصال عن زوجها في حساب المواطن فهل يمكن؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

استفسرت سيدة بشأن فصل نفسها من زوجها في برنامج حساب المواطن لتحصل على الدعم بشكل مستقل.

وتفاعل خدمة عملاء حساب المواطن مع استفسار السيدة بموقع “تويتر”، وقال: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة- متزوجة من غير سعودي- زوجة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجة غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في دورة الدفع العاشرة في العاشر من شهر سبتمبر، فيما تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الحادية عشرة حتى ذلك التاريخ.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.