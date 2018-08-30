ترقية عدد من ضباط الحرس الوطني

المواطن - الرياض

قلد قادة الوحدات عدداً من ضباط الحرس الوطني رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم.

وعبَّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هذه الثقة الملكية الغالية، منوهين ومثمنين بكل اعتزاز الرعاية والدعم اللامحدود الذي يحظى به منسوبو الحرس الوطني من لدن الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني، مجددين العهد والولاء والعزيمة في أداء واجبهم نحو خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.