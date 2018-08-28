تركي آل الشيخ: الدوري السعودي سيحمل اسم ولي العهد وكعبنا عالٍ منذ زمن
في حفل التدشين للموسم الجديد

تركي آل الشيخ: الدوري السعودي سيحمل اسم ولي العهد وكعبنا عالٍ منذ زمن

2018/08/28
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تسمية الدوري السعودي في موسم 2018- 2019 باسم كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتحدث آل الشيخ أثناء حفل تدشين الدوري السعودي بالموسم الجديد قائلًا: قررنا إطلاق اسم كأس الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين، في نسخة استثنائية لمدة موسم واحد تقديرًا لمجهودات ولي العهد في تقوية الدوري المحلي.

وتابع آل الشيخ: الدوري السعودي حاليًّا ثاني أفضل دوري بالقارة الآسيوية متفوقًا على الدوري الكوري والدوري الياباني، ويحتل المركز السابع عشر على مستوى العالم في الناحية التسويقية.

وأضاف آل الشيخ: أن نكون الأفضل في الشرق الأوسط ليس مستغربًا وكعبنا عالٍ منذ زمان، وهدفنا أن نكون ضمن أفضل 10 دوريات بالعالم.

وتابع آل الشيخ: إذا حضر الجمهور والإبداع فإن النقل التلفزيوني مع STC سيكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.


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