تركي آل الشيخ: المدرب الوطني شرط مشاركة أي فريق بالدوري .. تعلموا من الرائد

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن أي فريق في الدوري السعودي لن يخوض أي مباراة في الدوري إلا بوجود مدرب وطني في طاقمه التدريبي.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: لن يلعب الفريق في الدوري إلا بوجود مدرب وطني في الطاقم التدريبي، إلى الآن الرائد فقط من طبق ذلك.

يذكر أن الدوري السعودي لموسم 2018- 2019 سينطلق يوم الخميس المقبل بثلاث مباريات.