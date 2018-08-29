تركي آل الشيخ ردًا على مسؤول انتجرال: الدوري بالمجان .. شوفوا لكم حلا وإلا داود بيسخن

المواطن - محمد سمعة

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على حمود الرميان مسؤول شركة انتجرال، بعد قول الأخير بأنه لن يكون هناك بث مجاني على التلفزيون لمباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2018-2019.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر تويتر قائلًا: التطبيق يساوي نت يساوي مو مجاني النقل، الجمهور يجب أن يرى مجانًا، هذا توجيه سيدي ولي العهد، لا منة لنا ولا فضل، شوفوا لكم حلا، وإلا داود يسخن.

ويذكر أن حمود الرميان رئيس شركة انتجرال STC كان قال بأن الدوري السعودي في موسمه الجديد سينقل فقط وبالمجان على تطبيق دوري بلس على الهاتف النقال.