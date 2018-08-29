تركي آل الشيخ: لن نتساهل مع من لم يلتزم .. ونقل الدوري في تطبيق مجاني غير كافٍ

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه متبقٍ للأندية 24 ساعة لتعيين مدربين وطنيين في الأجهزة الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: بقي 24 ساعة لاستكمال الشروط، لن نتساهل مع من لم يلتزم.

ونشر رئيس هيئة الرياضة جدولًا بأسماء الأندية والتي عينت مدربين وطنيين في الجهاز الفني وهي:” الفيصلي، التعاون، الاتفاق، الشباب، الفيحاء، أحد، النصر، الرائد، الهلال، الوحدة، الاتحاد”.

وكتب آل الشيخ تغريدة أخرى عن نقل مباريات الدوري السعودي قائلًا: لا زلت أرى أن نقل الدوري في تطبيق مجاني غير كافٍ، اليوم سيُحسم الأمر بإذن الله.