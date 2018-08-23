تركي آل الشيخ: متحفّزون للدعم.. ونجاح الصفقات مسؤولية رؤساء الأندية

المواطن - الرياض

أعرب معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ استعداده الدائم لدعم الأندية وتسهيل عملها متى ما طُلب منه ذلك، مؤكداً عبر حسابه الشخصي في تويتر أن واجبه مساعدة عمليات التعاقد، نافياً أن يكون لهيئة الرياضة أي دور في عملية الاختيار .

ووجه معالي رئيس الهيئة الجماهير إلى أن الاختيارات الحالية تمت جميعها بقرار من رؤساء الأندية .

وجاءت تغريدة رئيس الهيئة قبل ساعات من انتهاء فترة التسجيل الصيفية، والتي شهدت عديداً من الصفقات المحلية والأجنبية تحقيقاً لرؤية ولي العهد في أن يتبوّأ الدوري السعودي للنجوم مكانة متقدمة ضمن أفضل 10 دوريات كرة قدم في العالم .