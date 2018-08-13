تركي الدخيل يرد على ناصر القصبي بتغريدة توضيحية بشأن حسينوه

المواطن - الرياض

انتقد الفنان ناصر القصبي عنوان الفيلم الوثائقي “هذا حسينوه”، الذي أنتجته قناة “العربية”، عن الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

ورأى ناصر القصبي أن الفيلم لا يليق بمكانته الفنية، ليرد عليه المدير العام لقناة “العربية” على الانتقاد بتغريدة توضيحية.

ورد الدخيل على ناصر القصبي وقال: “وجهة نظر النجم الكبير أبو راكان القدير، ونعتقد أن العنوان مناسب، وهو لا يقلل من الراحل، فلقبه الأشهر (حسينوه)، وبه أحب لبساطته، ولذلك سعى الفيلم لتقديم صورة الفنان البسيط”.

ولفت الدخيل ردًّا على ناصر القصبي إلى أن “الاسم جاء ليشير إلى أن هذا هو فنانكم الذي أحببتموه. حسينوه حبيبكم ومسعدكم”.

وتوفي الفنان عبدالحسين عبدالرضا، في 12 أغسطس 2017، في أحد مستشفيات لندن عن عمر ناهز الـ78 عامًا.

وولد عبدالرضا في 15 يوليو 1939، وهو أحد مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج، وحفل مشواره الفني بعشرات المسرحيات والمسلسلات التي قدمها على مدى أكثر من 5 عقود.

وقدم النجم ناصر القصبي رمضان الماضي مسلسله العاصوف وهي دراما ملحمية من 5 أجزاء ليخرج من عباءة الكوميديا في قصة اجتماعية إنسانية تواكب تفاصيل المجتمع السعودي منذ العام 1970 وحتى 1975.

وأحداث مسلسل ناصر القصبي العاصوف كانت تدور حول الحياة الاجتماعية بمناسباتها العامة والخاصة والواقع الثقافي والاقتصادي للمجتمع السعودي في تلك الفترة.