تزامناً مع إجازة عيد الأضحى .. سار تدرج رحلات جديدة لعملائها

المواطن - الرياض

أدرجت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” رحلات جديدة بالإضافة إلى رحلاتها المجدولة، على متن قطار الشمال، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير خدمة العملاء المهندس زياد البطاح، إن “سار” أدرجت تلك الرحلات تلبية لرغبات عملائها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوفيراً منها لخيارات أكثر على متن قطاراتها الحديثة، خاصة في مواسم الإجازات التي تشهد عادة حركة سفر مكثّفة بين المدن على قطارات “سار”.

وأضاف ، أن الرحلات التي أدرجتها “سار” يبلغ عددها سبع رحلات إضافية، على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بأربع رحلات إضافية، من 16 إلى 19 أغسطس. فيما تشتمل المرحلة الثانية على ثلاث رحلات إضافية من 23 إلى 25 أغسطس، ما يغطي فترتي الذهاب والعودة للمواطنين والمقيمين الراغبين في قضاء إجازة عيد الأضحى، في كل من الرياض، المجمعة، القصيم، وحائل.

وأكد البطاح، أن عملاء “سار”، بإمكانهم حجز مقاعدهم مبكراً لوجهاتهم على درجتي الأعمال والاقتصادية، من خلال الحجز عبر تطبيق “سار”، أو موقع الشركة الإلكتروني، أو من خلال منافذ بيع التذاكر في المحطات.

وحققت قطارات “سار” موقعاً متقدماً، لدى العملاء، حيث سجلت مؤخراً نمواً كبيراً في عدد المسافرين، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة وصلت 139 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ اعتبارا من اليوم وذلك طبقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي قضت بأن يكون يوم الاثنين 2 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 8 / 2018م هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.