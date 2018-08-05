تسريبات جديدة بشأن جلاكسي نوت 9 توجه ضربة قاصمة لهاتف آيفون X

المواطن - متابعة

ظهرت تسريبات جديدة خاصة بهاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية المرتقب جلاكسي نوت 9 عن ضربة قاصمة لأيقونة أبل هاتف آيفون X.

ونشرت مصادر منذ أيام أن “سامسونج” تنوي الكشف رسميًّا عن هاتفها الأحدث جلاكسي نوت 9 يوم 9 أغسطس الجاري.

وعلى الرغم من الميزات العديدة التي كشفتها التسريبات الأخيرة عن جلاكسي نوت 9، من التقنيات المذهلة للقلم الإلكتروني “إس بين” وزيادة سعة التخزين إلى 512 جيجا بايت يمكن توسعتها حتى 1 تيرا بايت عن طريق كروت الميموري، إلا أنها ليست الميزة الرئيسية التي تشكل ضربة لهاتف “أبل” الأحدث آيفون X.

ونشر موقع “تكنو بوفالو” التقني المتخصص تقريرًا حول ما وصفه بـ”الضربة القاصمة” لـ آيفون X والتي تتعلق ببطارية جلاكسي نوت 9.

وقال الموقع التقني: “رغم أن سعة التخزين الداخلية تعد ضربة أيضًا إلى آيفون X، الذي يتوقف عند سعة تخزين 256 جيجا بايت، إلا أن بطارية جلاكسي نوت 9 هي الضربة القاصمة”.

ويمكن للبطارية الجديدة التي تدعمها “سامسونج لهاتفها جلاكسي نوت 9 أن تعمل على مدار اليوم الكامل بكامل قوتها وطاقتها، وهو ما لم يصل له “آيفون X”، وأي من هواتف “أبل” الأخرى حتى الآن.

وتبلغ قوة بطارية جلاكسي نوت 9 الجديدة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

Galaxy Note 9 Leak Confirms Samsung Beating iPhone X in Key Area https://t.co/XoQKqnLQwB pic.twitter.com/VvBezMCp2X — TechnoBuffalo (@TechnoBuffalo) August 3, 2018