تشغيل 7 محطات تحويل لربط شمال المملكة بشبكة الكهرباء الرئيسية

المواطن - واس

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل سبعة محطات تحويل كهربائية في منطقة الحدود الشمالية بقيمة إجمالية بلغت (2.1) مليار ريال وقدرات تصل إلى (3613) ميجا فولت أمبير، وذلك ضمن جهودها لربط المناطق الشمالية بشبكة الكهرباء الرئيسية للمملكة، ودعم مشاريع التصنيع والتعدين بمدينة وعد الشمال.

وبينت “السعودية للكهرباء” أنه تم ربط المحطات السبع بالشبكة الكهربائية عبر خطوط هوائية وأرضية بلغت أطوالها قرابة (1592) كيلو متر دائري، مؤكدةً أن هذه المحطات تُعد أيضاً نواةً لربط شبكة الكهرباء في المملكة مع نظيرتها المصرية، ومستقبلاً مع الشبكة الكهربائية في أوروبا.

وأشارت الشركة إلى أن المحطات ستنقل الطاقة الكهربائية من محطة توليد وعد الشمال المركبة إلى مشاريع التصنيع والتعدين في المدينة، خاصة وأنه تم الشهر الماضي البدء في تشغيل محطة توليد وعد الشمال بقدرة (1390) ميجاوات منها (50) ميجاوات طاقة شمسية.

وأكدت “السعودية للكهرباء” أن مشاريع محطة توليد وعد الشمال المركبة ومحطات التحويل السبع، بتكلفة إجمالية بلغت (5.8) مليار ريال، ستُسهم في دعم المشاريع الاقتصادية والتنموية المتنوعة في مناطق شمال المملكة، كما أن محطة توليد وعد الشمال ستُوَفر حوالي أربعة ملايين برميل من الوقود المُكَافئ.

ولفتت الشركة إلى أن مشاريع التصنيع والتعدين الضخمة في مدينة وعد الشمال تُبشر بمستقبل زاهر لقطاع صناعة الطاقة الكهربائية، وأن المدينة تُمثل مستقبل الطاقة بالمملكة، في ظل توافر عناصر النجاح الفنية واللوجستية والبنية التحتية، وزيادة الطلب المتوقع على الكهرباء من قبل المصانع والشركات والتوسعات العمرانية بالمنطقة.