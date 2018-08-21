تطبيقات ذكية لمعرفة آداب الذبح والأضحية

المواطن - الرياض

يبحث البعض عن الطرق التي تساعد على معرفة آداب الذبح والأضحية، ومن ضمن هذه الطرق تطبيقات الهواتف الذكية.

ويتم إطلاق مجموعة من التطبيقات المميزة كل عيد أضحى مما يوفر العديد من التفاصيل الخاصة بالأضحية، وفيما يلي أبرزها.

آداب الذبح:

ومن أهم التطبيقات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية لعيد الأضحى، إذ يقدم هذا التطبيق لمستخدمه دليلًا كاملًا لسنن وآداب الذبح، والتي يجب على كل مسلم اتباعها قبل ذبح الأضحية في العيد، وهذا من شأنه المساعدة في تجنب الأخطاء الشائعة.

الأضحية أحكامها وشروطها:

وهناك العديد من الشروط والأحكام التي يجب أن تلم بها قبل ذبح الأضحية، وهذا التطبيق بسيط ويساعد المستخدمين على معرفة تلك الأحكام، بما في ذلك وقت الأضحية، والأشخاص الواجب عليهم الأضحية، وليس هذا فقط بل إن التطبيق يعرض شروط اختيار الأضحية، ونصائح لأفضل أنواع الأضاحي.

تطبيق الأضاحي:

وكان تطبيق الأضاحي من أبرز التطبيقات التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، إذ يوفر العديد من المزايا، وهو متوفر على هواتف الآيفون والأندرويد، ويعرض مجموعة كبيرة من المعلومات عن الأضاحي وآدابها وحتى أسعارها.