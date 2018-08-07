تعرف على مهام ومزايا تأسيس شركة الخدمات الزراعية

المواطن - واس

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تأسيس شركة حكومية لتقديم الخدمات الزراعية، والتي تعدّ إحدى مبادرات التحول الوطني المعتمدة التي أطلقتها الوزارة وتعمل على تنفيذها من خلال اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة.

وأكد المهندس الفضلي، أن تأسيس هذه الشركة وقيامها بأعمالها سيسهم بمشيئة الله بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات وتقديمها على أسس مستدامة، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل بما ينسجم مع أهداف خطة التحول الوطني 2020 و”رؤية 2030″، موضحا أن ذلك سيمكن الوزارة من التركيز على دورها التنظيمي ووضع السياسات والإشراف على القطاع.

وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أكملت وضع أهداف الشركة الجديدة وتصميم نموذج عملها بما ينسجم مع أهداف التنمية في القطاع الزراعي وتحقيق الأثر الإيجابي على العاملين في هذا القطاع الذي يعدّ رافداً مهماً للأمن الغذائي في المملكة.