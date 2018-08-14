تعليم الأحساء ينتهي من إعداد قائمة أسعار موحدة للمقاصف المدرسية

المواطن - الرياض

أعلن تعليم الأحساء الانتهاء من إعداد قائمة الأسعار الموحدة لجميع مبيعات المقاصف المدرسية، وسيتم تعميمها على جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف تعليم الأحساء في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “عقد اللقاء التطويري الثاني للقيادات المدرسية بمشاركة الشؤون الصحية بالأحساء وصحة البيئة بأمانة الأحساء لتوضيح آلية تطبيق الدليل الموحد للإشراف والاشتراطات الصحية الجديدة والمواد الغذائية المسموح بيعها بالمدارس”.

وشدد تعليم الأحساء على أن إدارة خدمات الطلاب تبذل مساعي رامية للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد بقيادة محمد بن عبدالعزيز الموسى، ومنها المقاصف المدرسية، وإصدار تعميم آلية التعاقد مع المتعهدين وفق الاشتراطات والإجراءات المنظمة ومهام وأدوار القيادات المدرسية.

وأعلن تعليم الأحساء البدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع “أسر” لتشغيل المقاصف المدرسية عبر الأسر المنتجة استهداف 120 مدرسة وفق آلية منظمة للمشروع، وتنفيذ لقاء إنتاجي منصة انطلاقي، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد يهدف لتوضيح آلية تشغيل المقاصف للأسر وفق الإجراءات والاشتراطات المنظمة.