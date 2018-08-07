تقسيط على 6 أشهر.. الكهرباء تقدم خيارات سداد مرنة للمستهلكين

المواطن - واس

وجهت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين في القطاع السكني، وطلبت منها العمل على إصدار فواتير الكهرباء بمنهجية تيسر عليهم سداد فواتير الكهرباء خلال فترة الصيف.

كما وجهت الهيئة بتقسيط المستحقات المتراكمة على المستهلكين خلال المدة السابقة لشهر يوليو– إن وجدت– على 6 أقساط شهرية متساوية بداية من فاتورة استهلاك شهر أكتوبر القادم.