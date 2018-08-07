تنبيه مهم من كفاءة لقائدي السيارات

المواطن- الرياض

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ”كفاءة” أن استخدام الإطارات الموصي بها للمركبات يعمل على الحد من استهلاك الوقود، فضلاً عن المحافظة على العمر الافتراضي للمركبة.

وحذر البرنامج من أن استخدام إطارات غير مناسبة قد يؤثر سلبًا على أجهزة المركبة ومعداتها.

وأوضح أن الإطارات الجيدة تتحمل درجات الحرارة العالية صيفًا، وتكون أكثر تماسكًا وثباتًا على الطريق وقت هطول الأمطار شتاء، بخلاف الأنواع الرديئة التي قد تشكل خطرًا على المركبة ومَن فيها.

وقال: ”يجب تجنب زيادة الحِمْل عن الحد الأقصى المحدد للإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقًا للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود بالسيارة، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة”.