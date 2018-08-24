تهنئة وتحذير من المرور لحجاج بيت الله الحرام

المواطن - مكة المكرمة

قدم المرور السعودي تهنئة وتحذيرًا لحجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.

وكتب المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “نهنئ حجاج بيت الله الحرام على إتمام مناسكهم، ونؤكد على توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.. ونتمنى السلامة للجميع”.

وأعلن المرور يوم أمس الخميس البدء في توحيد الاتجاهات في طريق المسجد الحرام مرورًا بطريق العتيبية حتى كبرى الزاهر، وذلك خلال نفرة الحجيج من منى للمنطقة المركزية.