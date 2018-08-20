توتال الفرنسية تنسحب من مشروع الغاز في إيران

توتال الفرنسية تنسحب من مشروع الغاز في إيران

2018/08/20
الساعة 7:32 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أخطرت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال يوم الاثنين السلطات الإيرانية بانسحابها من مشروع بارس الجنوبي للغاز الذي تصل استثماراته إلى مليارات الدولارات بعدما لم تحصل على إعفاء من عقوبات أمريكية.
وانسحبت العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية من إيران بعد إعادة فرض سلسلة من العقوبات على طهران لتماديها في تطوير برنامجها الصاروخي الأمر الذي أدى إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وقالت الشركة الفرنسية ”بالنسبة لمصير حصة توتال، لم يتم إبلاغنا بموقف رسمي من سي.إن.بي.سي. لكن كما قلنا دائما سي.إن.بي.سي، وهي شركة حكومية صينية، لها الحق في استئناف مشاركتنا إذا قررت ذلك“.


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