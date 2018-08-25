توجيهات مهمة من سفارة المملكة للمواطنين قبل السفر إلى النمسا

المواطن - الرياض

وجهت سفارة المملكة في فيينا للمواطنين والمواطنات مجموعة من التعليمات والنصائح المھمة التي يجب معرفتھا عند زيارة جمھورية النمسا، أو الإقامة فيھا.

وأوضحت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أنه يلزم لدخول أراضي النمسا الحصول على تأشيرة من إحدى سفاراتھا أو تأشيرة شنغن، مع وجود تأمين طبي من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة، وأن يكون حجز السفر والسكن والتنقلات مع مكاتب مرخصة.

وأضافت أن النمسا تمنع دخول الأغذية والمعلبات، وألا يتجاوز النقد لكل فرد 10 آلاف يورو، وعند اصطحابك للعمالة المنزلية فسيخضعون لنظام العمل في الدول الأجنبية.

وأشارت السفارة إلى أنه في حالة إذا كنت ستنفذ بعض الأعمال التجارية فيجب مراجعة الغرف التجارية بالمملكة قبل السفر.