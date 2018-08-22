توزيع أكثر من 7700 وجبة غذائية على ضيوف الرحمن ضمن وفادة حاج

تصوير - واس

المواطن - مكة المكرمة

وزع عدد من شباب مكة المتطوعين المشاركين في حملة “وفادة حاج” التي ينفذها مشروع تعظيم البلد الحرام أكثر من 7700 وجبة غذائية متنوعة على حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مدير الحملة، محمد باسلامة، أن الوجبات شملت مأكولات خفيفة ومياه مبردة على الحجاج بمداخل مكة المكرمة إلى جانب الهدايا التي تعبر عن الحفاوة والترحيب بضيف الرحمن من مختلف البلدان، مؤكدًا أن هذا النشاط يعيد عبق الماضي وحسن الوفادة التي كان عليها أهالي مكة وما يزالون، بحسب وكالة “واس”.

ولفت إلى أن شباب مكة بذلوا جهودًا كبيرة في سبيل استقبال الحجاج بصورة تليق بوفود الرحمن الذين جاؤوا من أقطار متعددة يحدوهم الإيمان الصادق نحو مهبط الوحي.