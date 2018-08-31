توضيح من حساب المواطن حول مدة التسجيل في البرنامج

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج متاح، مضيفًا أنه لا يوجد تاريخ نهائي للتسجيل.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن على تغريدة مواطن استفسر بشأن مسألة إغلاق التسجيل في البرنامج.

وأجاب برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “لا يوجد تاريخ نهائي للتسجيل”.

الدفعة الجديدة

يأتي ذلك فيما أعاد خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” التأكيد على أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يودع يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

التسجيل مستمر

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.