توضيح مهم من حساب المواطن حول رقم الحساب البنكي

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أن رقم الحساب البنكي يجب أن يكون خاصًّا بالمستفيد الرئيسي المتقدم بطلب التسجيل في البرنامج.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا أبغي أسجل في حساب المواطن، ولكن ما عندي حساب في البنك عادي أحط حساب أختي؟”.

ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال خلالها: “أهلاً بك، لابد أن يكون رقم الحساب البنكي خاص باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب).. نسعد بخدمتك”.

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أكد أن يوم الجمعة المقبل 10 أغسطس يعتبر هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع القادمة العاشرة لشهر سبتمبر لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر الرابط (هنا).

وأعاد حساب المواطن التأكيد على أنه سيتم صرف الدعم يوم غد الخميس 9 أغسطس بدلًا من يوم 10 أغسطس الموافق الجمعة.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل في دورة الدفع العاشرة يوم غد 10 أغسطس فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارًا من يوم السبت 11 أغسطس.

وستشمل الدفعة الـ9 مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

أما الدفعة الـ10 والتي سيتم إيداعها في 10 سبتمبر المقبل وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.