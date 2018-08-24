توقعات إيجابية من صندوق النقد للمملكة.. تراجع العجز وزيادة توظيف النساء

المواطن - الرياض

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة إلى 1.9% في عام 2018، بينما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%، مرجحًا أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.

كما توقع الصندوق زيادة معدلات توظيف المواطنين السعوديين، لاسيما النساء، وأيضًا توقع تراجع عجز المالية العامة للمملكة، من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، على أن يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، لافتًا إلى أن المملكة ستستمر في تمويل العجز بمزيج من عمليات سحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي.

ورأى الصندوق، أن رصيد الحساب الجاري سيحقق فائضًا يبلغ 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع إيرادات صادرات النفط، مع استمرار كبح التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين.

حساب المواطن:

ورحب النقد الدولي ببرنامج “حساب المواطن” الذي يحقق النجاح، موضحًا أن متوسط التعويضات المدفوعة من خلال الحسابات يكفي لتغطية تكلفة الإصلاحات التي تتحملها الأسر.

وأوصى خبراء صندوق النقد بأهمية احتواء فاتورة الأجور، نظرًا لبلوغ حصتها حوالي نصف حجم الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى إمكانية تخفيض حجم العمالة تدريجيًّا.

وشدد الصندوق على أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو وضع الإستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين الحكومي.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا على الرابط هنا.