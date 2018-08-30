تويتر يختبر ميزة جديدة لإرضاء مستخدميه

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يعكف موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” على اختبار ميزة فنية جديدة تسمح لمستخدميه بعمل قائمة من الأشخاص أو الصفحات غير المرغوب في متابعتهم على الصفحة العامة.

ويعتزم “تويتر” اختبار تلك الميزة التقنية الجديدة في خدماته، وذلك تمهيدًا لإمكانية طرحها بشكل عام لمستخدميه، وذلك حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتتيح تلك الميزة الجديدة قائمة مقترحة من جانب الموقع بالصفحات والأشخاص الذين نادرًا ما يتفاعل معهم المستخدم، وذلك استنادًا إلى تاريخه في عملية التصفح عبر تويتر.

وشهد الأسبوع الماضي عملية اختبار محدودة لتلك الميزة التقنية على مجموعة صغيرة من المستخدمين حول العالم، وذلك تمهيدًا لتعميمها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ومن غير الواضح الموعد النهائي لتفعيل تلك الميزة التقنية، غير أن التجربة التي أجراها تويتر على بعض المستخدمين قد تكون الدافع الرئيسي لطرحها حول العالم.

وخلال السنوات القليلة الماضية عكف تويتر على تطوير مجموعة من المميزات التقنية المختلفة، والتي من شأنها تطوير الخدمة المقدمة.