تويتر يطرح نسخة Lite في هذه الدول فقط

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه أصدر بشكل فعلي نسخة Lite من التطبيق الخاص بخدماته خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدًا أن الخدمة ستكون بشكل رئيسي لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بمنصة أندرويد الشهيرة.

وحسب ما جاء في إنجيدجيت، فإن تويتر أعلن عبر تغريدة له إصدار النسخة Lite في 21 دولة حول العالم، وذلك لمراعاة العديد من الجوانب الاقتصادية التي تتعلق بنمط معيشة الشعوب في تلك البلدان.

وأعلن تويتر عن الدول التي ستكون مؤهلة للاستفادة من تلك النسخة، وهي الأرجنتين وبيلاروسيا وجمهورية الدومينيكان وغانا وغواتيمالا وهندوراس والهند وإندونيسيا والأردن وكينيا ولبنان والمغرب ونيكاراغوا وباراغواي ورومانيا وتركيا وأوغندا وأوكرانيا وأوروغواي واليمن وزيمبابوي.

وتتمتع تلك النسخة من تويتر بقدرات اقتصادية سواء على مستوى استهلاك البيانات أو حتى مساحة التشغيل التي تحتاجها على ذاكرة الهاتف الذكي، وهو الأمر الذي يخدم طوائف متعددة من الشعوب في هذه البلدان.

يذكر أن تويتر كان قد بدأ العمل على النسخة Lite من التطبيق خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك قبل أن يعلن عنها بشكل رسمي في أغسطس الجاري.