تويتر يعلق حسابات لجماعات متطرفة‎

المواطن - متابعة

علق تويتر العديد من الحسابات المرتبطة ببراود بويز اليمينية التي شاركت في احتجاجات شارلوتسفيل العام الماضي، تزامنا مع انطلاق مسيرة مماثلة في واشنطن خلال نهاية هذا الأسبوع.

وقام تويتر بتعليق الحساب الرئيسي للمجموعة ProudBoysUSA، بالإضافة إلى حساب مؤسسها جافن ماكينز، بسبب انتهاكها لسياستها بشأن “الجماعات المتطرفة العنيفة”، كما ألغت الشركة عدة حسابات إقليمية مرتبطة بالمنظمة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان إلى BuzzFeed News: “يمكننا أن نؤكد أن هذه الحسابات قد تم تعليقها من تويتر وبيريسكوب لانتهاكها سياستنا التي تحظر الجماعات المتطرفة العنيفة”.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع واجه فيه تويتر انتقادات شديدة لاستمراره في السماح بحسابات موقع Infowars ومؤسسها أليكس جونز، الذي قام بترويج العديد من النظريات الخاطئة حول العديد من الأحداث.

وبينما أوضح جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أن الشركة لا تعتقد أن جونز أو Infowars قد انتهكت شروط الخدمة، إلا أنه لا يمكن قول الشيء نفسه عن Proud Boys، الذين شارك أعضاؤهم في مسيرات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في بورتلاند.