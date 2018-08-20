تويتر يوم عرفة .. القرآن الكريم والتكبير شعار المغردين

المواطن - المشاعر المقدسة

على صعيد عرفات يقف أكثر من مليوني حاج، يؤدون مناسكهم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف شاشات الفضائيات هناك ملايين المسلمين حول العالم تعلقت قلوبهم بالبيت العتيق لكن الظروف حالت بينهم وبين تحقيق حلمهم.

موقع تويتر يوم عرفة تحول إلى منصة لتبادل الأدعية والأحاديث والصور وآيات من القرآن الكريم.

التكبير والتهليل والتحميد كان حاضرًا بقوة في تغريدات العرب والمسلمين وتصدر وسم يوم عرفة الترند السعودي بحوالي مليون تغريدة.

ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء ويقفون بها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.

وقد أخذ الحجيج أماكنهم في جبل عرفات رافعين أكف الضراعة أن يتقبل حجهم ويعيدهم إلى بلادهم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

وكان جموع 2.3 مليون حاج قد توافدت منذ وقت مبكر اليوم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات ثم قاموا بأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً ؛ اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة التي ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقد أدى الحجاج منسكهم في أجواء يحفها الأمن والأمان والسكينة، حيث شاركهم الآلاف من رجال الأمن والدفاع المدني والشرطة والصحة والقطاعات ذات الصلة.