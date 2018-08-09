ثغرة في واتساب تُمكن الفضوليين من اختراق حسابك وتوجيه رسائل محرجة

حذر تقرير تقني مستخدمي تطبيق واتساب من إمكانية تسلل مخترقين إلى الرسائل الشخصية ومجموعات الدردشة الخاصة بهم.

وقال التقرير إنه يمكن لمخترق أو دخيل انتحال شخصيتك أو شخصية أي عضو آخر في مجموعة تشترك فيها لنشر أخبار مفبركة وغير صحيحة، قد تتسبب بمشكلات بسيطة في بعض الحالات، فيما قد تصل إلى تعقيدات وأزمات فردية أو حتى جماعية في حالات أخرى.

هذا الأمر ممكن بسبب وجود ثغرة برمجية في إصدار تطبيق واتساب الخاص بالهواتف الذكية الخاص بالاستخدام عن طريق متصفح الإنترنت في جهاز الكمبيوتر الشخصي.

يذكر أن ظاهرة الأخبار الكاذبة أو المفبركة Fake News باتت منتشرة بشكل كبير في تطبيقات فيسبوك وواتساب وغيرها، أمر دفع كثيرين إلى مطالبة الشركات الكبرى بالتدخل سريعاً لوضع حد للمشكلات التي تتسبب بها هذه الاختراقات.

ووقع واتساب في مأزق كبير بعد انتشار العديد من جرائم القتل في الهند بسبب انتشار رسائل مفبركة وأخبار زائفة عن عصابات لخطف الأطفال.

وتبذل واتساب جهودًا غير عادية لمعرفة مصدر هذه الرسائل.

وفي محاولة منها للحد من الشائعات قررت واتساب في تحديثها الأخير لنسختها المكتبية تحجيم عملية إعادة إرسال الرسائل بحيث لا يمكن توجيهها لأكثر من 20 مستخدم في المرة الواحدة.