جائزة القيادي التحفيزي لعام 2018 لوكيل جامعة الملك عبدالعزيز

جائزة القيادي التحفيزي لعام 2018 لوكيل جامعة الملك عبدالعزيز

2018/08/18
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
1710
0
طباعة
المواطن - الرياض

حصل وكيل جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أمين بن يوسف نعمان، على جائزة القيادي التحفيزي لعام 2018، والتي يقدمها مجلس القيادة الإدارية العالمية (LMI) بالولايات المتحدة الأميركية.

وجاء ترشيح الدكتور أمين نعمان للجائزة؛ نظير جهوده الملموسة في تطوير القيادات داخل جامعة الملك عبدالعزيز ودفع وتجديد واستدامة عجلة التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بما يحقق تطلعات الجامعة الإستراتيجية لمدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي ويخدم أهدافها بما يتوافق مع رؤية 2030 للمملكة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :