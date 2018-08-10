جامعة الملك سعود تخصص وسائل تواصل لتسهيل إنهاء نقل مبتعثيها من كندا

المواطن - الرياض

دعت جامعة الملك سعود جميع مبتعثيها في كندا إلى عدم التردد في التواصل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث وإدارة تنمية الموارد البشرية؛ للمساعدة في تسهيل انتقالهم إلى أي جامعة معتمدة من الوزارة في جميع أنحاء العالم.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث الدكتور أحمد العامري: إنه وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر وبمتابعة من مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، فقد تم تخصيص وسائل للاتصال والتواصل، ويمكن للإخوة والأخوات مبتعثي الجامعة في كندا التواصل على النحو التالي:

‏⁦[email protected]⁩

‏0114697973

‏0114677875 – 0114698249

‏⁦[email protected]⁩

وأضاف الدكتور العامري أن عدد مبتعثي جامعة الملك سعود في كندا 202؛ 135 مبتعثًا 67 مبتعثة، منهم 10 لمرحلة اللغة و15 لمرحلة الماجستير و35 للتخصص الدقيق و80 للزمالة و62 مبتعثًا لمرحلة الدكتوراه.