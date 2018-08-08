جامعة جدة تعلن 60 وظيفة شاغرة هنا الشروط ورابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة جدة عن توفر 60 وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة للعام 1440/1439هـ، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات، وترغب الجامعة إشغالها بالمواطنين المؤهلين من السعوديين من (الرجال والنساء)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مساعد إداري (المرتبة 4).

2- باحث علمي مساعد (المرتبة 6).

3- فني صيانة آلات (المرتبة 7).

4- تقني هندسة معمارية (المرتبة 8).

5- مهندس كهربائي (المرتبة 9).

6- مهندس تخطيط (المرتبة 8).

7- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5/ للنساء).

8- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5/ للنساء).

9- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 2).

10- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 2/ للنساء).

11- مساعد إداري (المرتبة 5).

12- باحث علمي (المرتبة 8).

13- مساعد إداري (المرتبة 5).

14- مساعد إداري (المرتبة 5).

15- سكرتير (المرتبة 6).

16- مساعد إداري (المرتبة 5).

17- مساعد إداري (المرتبة 4).

18- مساعد إداري (المرتبة 5).

19- ناسخ آلة (المرتبة 5).

20- كاتب (المرتبة 5).

21- مساعد إداري (المرتبة 4).

22- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5/ للنساء).

23- باحث علمي (المرتبة 8).

24- فني مختبر (المرتبة 6).

25- فني طباعة (المرتبة 6).

26- باحث علمي مساعد (المرتبة 6).

27- مساعد إداري (المرتبة 5).

28- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5).

29- مساعد إداري (المرتبة 5).

30- مساعد إداري (المرتبة 4).

31- كاتب (المرتبة 5).

32- مساعد إداري (المرتبة 5).

33- مساعد إداري (المرتبة 4).

34- مصمم نظم (المرتبة 9).

35- مصمم برامج (المرتبة 9).

36- محلل ومصمم نظم (المرتبة 9/ للنساء).

37- فني مختبر (المرتبة 7).

38- مساعد إداري (المرتبة 5).

39- كاتب (المرتبة 3).

40- فني مختبر (المرتبة 6).

41- فني مختبر (المرتبة 6).

42- فني مختبر (المرتبة 7).

43- مترجم (المرتبة 7).

44- محصل إيرادات (المرتبة 6).

45- مأمور صرف (المرتبة 6).

46- كاتب (المرتبة 4).

47- ناسخ آلة (المرتبة 5).

48- مساعد إداري (المرتبة 6).

49- مساعد إداري (المرتبة 6).

50- سكرتير خاص (المرتبة 6).

51- كاتب (المرتبة 6).

52- ناسخ آلة بلغتين (المرتبة 7).

53- كاتب (المرتبة 5).

54- مترجم (المرتبة 7).

55- ناسخ آلة بلغتين (المرتبة 7).

56- مساعد إداري (المرتبة 6).

57- أمين مكتبة (المرتبة 5).

58- أمين مكتبة (المرتبة 7).

59- محاسب (المرتبة 6).

60- كاتب (المرتبة 5).

وأوضحت جامعة جدة أن التقديم متاح عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا )، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1439/12/22هـ الموافق 2018/9/2م وحتى يوم الخميس 1439/12/26هـ الموافق 2018/9/6م.

وللاستفسارات يرجى التواصل على: هاتف 012/2334444 / تحويلة (20206 – 20205). ولمعرفة تفاصيل أكثر، اضغط (هنا)