جامعة جدة تعلن 60 وظيفة شاغرة هنا الشروط ورابط التقديم

جامعة جدة تعلن 60 وظيفة شاغرة هنا الشروط ورابط التقديم

2018/08/08
الساعة 5:28 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة جدة عن توفر 60 وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة للعام 1440/1439هـ، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات، وترغب الجامعة إشغالها بالمواطنين المؤهلين من السعوديين من (الرجال والنساء)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مساعد إداري (المرتبة 4).
2- باحث علمي مساعد (المرتبة 6).
3- فني صيانة آلات (المرتبة 7).
4- تقني هندسة معمارية (المرتبة 8).
5- مهندس كهربائي (المرتبة 9).
6- مهندس تخطيط (المرتبة 8).
7- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5/ للنساء).
8- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5/ للنساء).
9- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 2).
10- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 2/ للنساء).
11- مساعد إداري (المرتبة 5).
12- باحث علمي (المرتبة 8).
13- مساعد إداري (المرتبة 5).
14- مساعد إداري (المرتبة 5).
15- سكرتير (المرتبة 6).
16- مساعد إداري (المرتبة 5).
17- مساعد إداري (المرتبة 4).
18- مساعد إداري (المرتبة 5).
19- ناسخ آلة (المرتبة 5).
20- كاتب (المرتبة 5).
21- مساعد إداري (المرتبة 4).
22- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5/ للنساء).
23- باحث علمي (المرتبة 8).
24- فني مختبر (المرتبة 6).
25- فني طباعة (المرتبة 6).
26- باحث علمي مساعد (المرتبة 6).
27- مساعد إداري (المرتبة 5).
28- مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5).
29- مساعد إداري (المرتبة 5).
30- مساعد إداري (المرتبة 4).
31- كاتب (المرتبة 5).
32- مساعد إداري (المرتبة 5).
33- مساعد إداري (المرتبة 4).
34- مصمم نظم (المرتبة 9).
35- مصمم برامج (المرتبة 9).
36- محلل ومصمم نظم (المرتبة 9/ للنساء).
37- فني مختبر (المرتبة 7).
38- مساعد إداري (المرتبة 5).
39- كاتب (المرتبة 3).
40- فني مختبر (المرتبة 6).
41- فني مختبر (المرتبة 6).
42- فني مختبر (المرتبة 7).
43- مترجم (المرتبة 7).
44- محصل إيرادات (المرتبة 6).
45- مأمور صرف (المرتبة 6).
46- كاتب (المرتبة 4).
47- ناسخ آلة (المرتبة 5).
48- مساعد إداري (المرتبة 6).
49- مساعد إداري (المرتبة 6).
50- سكرتير خاص (المرتبة 6).
51- كاتب (المرتبة 6).
52- ناسخ آلة بلغتين (المرتبة 7).
53- كاتب (المرتبة 5).
54- مترجم (المرتبة 7).
55- ناسخ آلة بلغتين (المرتبة 7).
56- مساعد إداري (المرتبة 6).
57- أمين مكتبة (المرتبة 5).
58- أمين مكتبة (المرتبة 7).
59- محاسب (المرتبة 6).
60- كاتب (المرتبة 5).

وأوضحت جامعة جدة أن التقديم متاح عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا )، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1439/12/22هـ الموافق 2018/9/2م وحتى يوم الخميس 1439/12/26هـ الموافق 2018/9/6م.

وللاستفسارات يرجى التواصل على: هاتف 012/2334444 / تحويلة (20206 – 20205). ولمعرفة تفاصيل أكثر، اضغط (هنا)

 


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