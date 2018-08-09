جامعة نجران تبدي استعدادها لاستقبال مبتعثي كندا

المواطن - نجران

أعلنت وكالة جامعة نجران للشؤون التعليمية عن استعدادها لاستقبال المبتعثين والمبتعثات في كندا المقيدين في مرحلة البكالوريوس في التخصصات الصحية وتسهيل إجراءات قبولهم ومعادلة المقررات حسب لائحة الدراسة والاختبارات.

أشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أ.د جبران القحطاني إلى أن التخصصات الصحية في الجامعة تشمل : الطب البشري ، طب الأسنان ، الصيدلة ، المختبرات الطبية ، الأشعة التشخيصية ، التمريض ، العلاج الطبيعي للجنسين.

أوضح د. القحطاني أن الجامعة تضم مستشفى جامعيا متطورا يضم عيادات تخصصية، ومركز أشعة ،ومختبرات متقدمة،وأقساما للتنويم والعمليات الجراحية تدعم التعليم والتدريب.