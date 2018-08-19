جراحة عاجلة تنقذ حاجًا تركيًّا من بتر أطرافه السفلية

المواطن - واس

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية والداخلية بمستشفى النور التخصصي عملية جراحية لحاج تركي ساهمت في إنقاذ المريض من التعرض لعملية بتر للأطراف السفلية.

وأوضحت وزارة الصحة أن المريض يبلغ من العمر 63 عاماً، حيث حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي يعاني من آلام شديدة مع ضعف الحركة والإحساس بالأطراف السفلية.

وبعد الكشف على المريض وإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود قصور حاد وشديد بالتروية الدموية للأطراف السفلية بسبب تخثرات دموية وانسداد بالشرايين ، وقد تم إجراء عملية استئصال للخثرات الدموية من شرايين للأطراف السفلية وتكللت العملية بالنجاح.

يذكر أن المريض قد خرج من المستشفى بصحة جيدة ليشارك حملته في أداء مناسك الحج.