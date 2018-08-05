جراحة نادرة لزراعة قوقعة في أذني طفل عمره عامان بعسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

تمكن فريق طبي متخصص بمركز زراعة القوقعة في مستشفى أبها للولادة والأطفال من إجراء عملية جراحية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة عسير.

وأوضح رئيس المركز الدكتور يحيى الأحمري أن هذه العملية النوعية أُجريت لطفل عمره عامان، حيث تمت زراعة القوقعة له في أذنه اليمنى واليسرى، لتعيد بفضل الله الأمل للطفل والذي كان يعاني من فقد شديد للسمع منذ ولادته، وكان المريض قد خضع لتشخيص طبي دقيق عبر استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ليتم التأكد من ملائمة حالة الطفل لإجراء العملية.

وأكد الأحمري أن إجراء عملية زراعة القوقعة في الأذنين تأتي وفقاً للتوصيات الطبية العالمية، بعد أن كانت تزرع في جهة واحدة فقط، إذ إنها تُمكن المريض من استقبال واستشعار وسماع الأصوات بشكل أوضح وأدق.

كذلك تمكن المريض من تميز الأصوات في الأماكن المزدحمة والأماكن التي تشهد ضوضاء ومعرفة اتجاه الصوت.

وأشاد الأحمري بما يحظى به مركز زراعة القوقعة بعسير من دعم كبير من قبل سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان ومن قبل إدارة مستشفى أبها للولادة والأطفال مما مكن المركز من إجراء العديد من العمليات الجراحية النوعية خلال الفترة الماضية باستخدام الإمكانات الحديثة.