جرس إنذار لـ الأخضر

المواطن - محمد سمعه

احتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز ال70 على مستوى العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات العالمية عن شهر أغسطس.

وكان الأخضر السعودي قد احتل سابقًا قبل خوض مونديال روسيا 2018 المركز ال67، ثم بعد نتائجه السلبية في المونديال الروسي تراجع ثلاثة مراكز ليحتل المركز ال70.

ويُعتبر تصنيف الفيفا بمثابة جرس تنبيه جاء في الوقت المناسب، ليركز المنتخب السعودي على تحسين تصنيفه في قائمة منتخبات العالم، في حال تألق بشكل كبير في بطولة كأس أمم آسيا والتي تُقام شهر يناير المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان وافق على تمديد عقد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي حتى بطولة كاس أمم آسيا من أجل قيادة الأخضر في البطولة.

ودع منتخب السعودية بطولة كأس العالم 2018 من الدور الأول بعد خسارته من المنتخب الروسي ومنتخب الأوروغواي، وتحقيق فوز وحيد على حساب منتخب مصر بثنائية مقابل هدف.

وكان المدرب خوان أنطونيو بيتزي تولى تدريب المنتخب السعودي في شهر نوفمبر الماضي، خلفًا لمواطنه المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا والذي رحل بسبب نتائج الأخضر في المباريات الودية التحضيرية لبطولة كأس العالم 2018.

حقق منتخب السعودية بطولة كأس أمم آسيا من قبل ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 و1996، ويأمل الأخضر في أن يكون الحظ بجانبه للفوز بالبطولة الآسيوية للمرة الرابعة في تاريخه.