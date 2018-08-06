جمال باجندوح .. مايسترو الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تألق جمال باجندوح بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليُكلل مجهوده بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفيصلي، ويستعد لمواجهة الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جمال باجندوح كان من أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد دقة في التمريرات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ونفذ النجم جمال باجندوح تمريرات ناجحة في الدوري السعودي للمحترفين بمعدل تمريرة بعد كل دقيقة و43 ثانية، كثاني أفضل معدل بعد زميله فهد الأنصاري “دقيقة و30 ثانية” بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وكان نادي الاتحاد قد نجح في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، جمال باجندح، خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم الخارجي، حيث إن عقده كان قد انتهى بنهاية الموسم الماضي، وكان يحق له التوقيع لأي فريق آخر في شهر يناير، ولكنه فضل البقاء مع العميد.

ويلعب جمال باجندوح صاحب الـ25 عامًا، في صفوف نادي الاتحاد منذ عام 2013، بعد تصعيده إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وشاركه معه في 106 مباريات، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهم.