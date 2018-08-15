جهود التجارة في المشاعر.. جولات تفتيشية وتسعيرة موسمية للحج

المواطن - المشاعر المقدسة

نفذت الفرق الرقابية بالمنطقة المركزية والأسواق المحيطة بالمشاعر في العوالي، جولات تفتيشية يوم أمس الثلاثاء أسفرت عن مصادرة أكثر من 5000 منتج.

وأوضحت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المنتجات عبارة عن 3739 منتجاً مخالفاً و843 منتجاً تجميلياً، و334 أدوات كهربائية، و169 منتجاً استهلاكياً منتهياً الصلاحية، وأيضًا سجلت مخالفة لـ58 محلًا تجاريًا.

كما نفذت الفرق الرقابية 57 جولة تفتيشية في منطقة المعيصم بمشعر منى، ونشرت التسعيرة الموسمية للحج وتشمل تحديد تسعيرة قوارير المياه والثلج ومختلف أنواع المشروبات الغازية والعصائر والفواكه والخبز.