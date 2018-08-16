جوازات جازان تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى

المواطن - واس

تواصل إدارة الجوازات بمنطقة جازان، تقديم خدماتها للمستفيدين واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، التي لا يمكن تأجيلها ويتعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، خلال ساعات الدوام الرسمي، بالإضافة إلى الاستمرار في تسليم جوازات السفر التي يتم إنجازها عن طريق “أبشر”.

وأوضح مدير جوازات منطقة جازان المكلف، العميد محمد بن عبدالله البطاح، أن إدارات وشعب المنطقة مستمرة بالعمل خلال إجازة العيد، بمتابعة وإشراف مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر، ومقيم” التي يمكن عن طريقهما تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات، مرحبًا في الوقت ذاته بأي ملاحظات أو مقترحات أو استفسارات من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]